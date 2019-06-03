محمد هنيدي يطمئن الجمهور على حسن حسني: “زي الفل وبيشرب شيشة كمان”

كتب امير فتحي في الاثنين 3 يونيو 2019 02:59 صباحاً - طمأن الفنان محمد هنيدي الجمهور على صحة الفنان حسن حسني وذلك بعد شائعة وفاته التي انتشرت خلال الساعات الماضية.

ونشر محمد هنيدي، عبر حسابه على تويتر صورة جمعته بالفنان حسن حسني بمنزله، وهو ممسك بـ“الشيشة“.

وعلّق هنيدي على الصورة قائلًا: “عم حسن زي الفل وبيشرب شيشة كمان.. الصورة متصورة حالًا”.

وكان الفنان حسن حسني قد تعرض لوعكة صحية منذ أيام، وخضع للعلاج في منزله حتى استقرت حالته الصحية قبل أن تنتشر شائعة وفاته على مواقع التواصل الاجتماعي التي نفاها بنفسه، قائلًا: “أنا باسمع الشائعات زيى زيكم وموجود في بيتي ومش بالمستشفى”.