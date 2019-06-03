شقيقة يارا تفسد سهرة عيد ميلادها بسبب قالب كيك.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

احتفلت الفنانة اللبنانية يارا بعيد ميلادها في سهرة عائلية بمنزلها، وحرصت على مشاركة الفانز أجواء السهرة.

يارا نشرت صوراً، ظهرت فيها متألقة بفستان أحمر جمع بين البساطة والأناقة، وكان لافتاً باقات الورد الأحمر التي زينت المنزل، بينما حظى قالب الكيك المميز على اعجاب فانز النجمة اللبنانية.

وفي تعليق على الصور، كشفت يارا عن أن قالب الكيك كان فكرة شقيقتها ميرنا، حيث حمل مجسماً للفنانة اللبنانية خلال مشاهدتها إحدى مبارايات فريقها المفضل «برشلونة».

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يارا داعبت شقيقتها في تعليقها وشكرت كل منّ هنأها، وكتبت: «من كل قلبي بشكركم جميعاً لمعايدتكم إلي وكلماتكم الرّائعة المؤثّرة ويلّي بتعنيلي كتير بحبكم كتير وإنتوا أحلى عيد.. وإختي ميرنا هالسّنة وتحديداً بهالنهار.. حبّت ترجع تفتّحلي جروحاتي بهالكيك المعبّر المؤثّر الأسطوري أنا وجالسة على كرسيّي الخاص عم بحضر برشلونه وما نسيت البوب كورن.. ليه اليوم بس.. خرّبتلي السّهرة الله يسامحك».

من ناحية أخرى، تستعد يارا لطرح أغنية جديدة خلال موسم عيد الفطر المقبل، من كلمات وألحان أحمد ماضي، توزيع طارق أبو جودة، في الوقت الذي تعمل فيه على ألبومها الجديد، والمنتظر أن تطرحه سبتمبر المقبل، كما تجهز لإحياء حفل عيد الفطر يوم 8 يونيو المقبل بمشاركة النجم حاتم العراقي في كازينو لبنان.

يُذكر أن كليب أغنية «مليت» كان آخر ما طرحته الفنانة اللبنانية يار بمشاركة عبدالحفيظ دوزي والدي جي يوسف حوالي، من كلمات عبد القادر دوزي ومحمود برهيل، وألحان دي جي يوسف حوالي ومحمود نوبال وأمين دوكالي.