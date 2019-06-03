ليدي جاجا تتعرض لموقف محرج على المسرح.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تعرضت النجمة والمطربة لأمريكية الشهيرة ليدي جاجا، إلى موقف محرج أثناء تقديمها عرضًا في فندق “بارك إم جي إم” الفاخر في مدينة لاس فيجاس.

وبحسب ما نشرته جريدة الديلي ميل البريطانية، ظهرت النجمة العالمية ليدي جاجا، في فيديو جديد تظهر فيه وهي تنزلق على منصة معدنية، قبل أن يوشك الأمر على الخروج على السيطرة، حيث بدأت “جاجا” في السقوط وكادت أن ترتطم بالأرض، لولا إنقاذ راقصيها الموقف.

النجمة العالمية البالغة من العمر 33 عاما، استطاعت النزول في أمان واستكملت عرضها بشكل طبيعي وكأن شيئًا لم يكن، حيث أمتعت جمهورها بأغنية “Judas” من ألبومها “Born This Way”، وكانت ترتدي زيًا “ميتاليك” باللون الذهبي ذا قطع فضية، كما كان شعرها أشقر وذا خصلات زرقاء.

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وكانت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة ليدى جاجا، قد استطاعت أن تظهر بإطلالة مميزة و مذهلة لكي تجذب من خلالها الانظار اليها في أهم وأشهر الحفلات في العالم.

وظهرت النجمة العالمية أثناء توجهها إلى حفل عشاء ” Anna Wintour‘s pre-Met Gala ” في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

ليدي جاجا ظهرت ممسكة بأصغر حقيبة يد في العالم، وارتدت فستان ذو التصميم الغريب والمميز من مجموعة تصميمات دار أزياء ” Marc Jacobs ” وهو واحد من أكثر دور الأزياء المقربة لليدي جاجا ، ووصل سعر الفستان لـ 3864 جنية استرليني