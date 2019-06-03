الاعتداء على النجم التركي خالد أرغنش في الشارع

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض النجم التركي خالد أرغنش الشهير بـ«السلطان سليمان» لإهانة لفظية وتعدي جسدي من قبل شخصين على إثر مشاجرة نشبت بينه وبينهما في الشارع.

خالد كان يقود سيارته في منطقة بشكتاش، عندما لاحظ سائق شاحة يقود سيارته بشكل مضطرب، الأمر الذي دفع نجم «حريم السلطان» لتوقيف الشاحنة وتحذير السائق، وهو ما اغضب الأخير، وشقيقه الذي كان يرافقه داخل الشاحنة.

الشقيقان نزلا من الشاحنة للنجم التركي، ونشبت بينهم مشاجرة، تعرض هالد على إثرها للتعدي الجسدي واللفظي، وهو ما دفعه للجوء للمحاكم، حيث رفع دعوى قضائية ضد الشقيقين.

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نجم «أنت وطني» نش ربيان رسمي بخصوص الواقعة، كتب فيه: «اليوم تعرضت للتهديد والإهانة والاعتداء الجسدي من قبل شخصين نزلوا من سيارة تعرض السلامة المرورية للخطر في الصباح، بدأت الإجراءات اللازمة أمام السلطات المختصة».

وأضاف: «سأتابع القضية باستخدام كافة حقوقي القانونية فيما يتعلق بهذا السلوك الذي يهدد أمن المجتمع من خلال انتهاك قواعد المرور».

من ناحية أخرى، ينتظر خالد أرغنش عرض فيلمه المصري الجديد «كازابلانكا» الذي يشارك في بطولته أمام أمير كرارة، وغادة عادل، وعمرو عبدالجليل، ودلال عبدالعزيز، ومحمود البزاوي، وأحمد داش، وغيرهم، والفيلم من تأليف هشام هلال، ومن إخراج بيتر ميمي.