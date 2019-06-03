رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
في الذكرى التسعين لميلاد الفنانة الهندية الراحلة نرجس، أشاد ابنها النجم الكبير سانجاي دوت بأمه الراحلة من خلال مشاركتها بصورة من طفولته تجمعه بها وشقيقته.
يصادف الأول من يونيو ذكرى ميلاد الممثلة ، وقد أشاد سانجاي بأمه بنشره عدد من اللقطات القديمة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.
شارك الممثل صورة بالأبيض والأسود، حيث شوهدت شقيقته وهي تركب على ظهره بينما تمسكها والدته وتحميها من الوقوع، وكتب معلقاً على الصورة:”ذكريات لا تتلاشى أبدا! عيد ميلاد سعيد أمي”،
توفيت نرجس ، وهي واحدة من أكثر الممثلات شهرة في السينما الهندية ، عن عمر يناهز 51 عامًا لأنها كانت تعاني من سرطان البنكرياس، وحقيقة أثرت وفاتها على ابنها بشدة، وهو أمر وضح جلياً في فيلم السيرة الذاتية لسانجاي “سانجو”.
نرجس ، التي تزوجت من الممثل سونيل دوت بعدما اشتركا في فيلمهما الرائع ” الهند الأم ” ، أنجبت ثلاثة أطفال - سانجاي ونامراتا وبريا. في الأسبوع الماضي ، شارك سانجاي صورة أخرى لعائلته يظهر فيها والده وأمه وشقيقتيه ، قال عنها، “أعمدة عائلتنا! أفتقدك يا أمي وأبي”.
كانت الممثلة مانيشا كويرالا قد قدمت شخصية نرجس على الشاشة في فيلم Sanju لعام 2018 من اراجكومار هيراني Rajkumar Hirani، ومن بطولة رانبير كابور الذي لعب دور سانجاي.
كانت هذه تفاصيل خبر سانجاي دوت يتذكر والدته في الذكرى الـ90 لميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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