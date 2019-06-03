الإعلامية رولا خرسا تحتفل بتخرج ابنتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الإعلامية المصرية رولا خرسا بتخرج ابنتها، وشاركت جمهورها بمجموعة صور من الحفل.

الإعلامية المصرية نشرت مجموعة صور جمعتها بابنتها من حفل تخرجها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: ” ادعوا لها ربنا يوفقها ويسعدها”.

يذكر أن الإعلامية رولا خرسا قد احتفلت في شهر سبتمبر الماضي بعقد قرانها إلى مدير إحدى شركات السيارات، وذلك في حفل بسيط شهد حضور بعض الإعلاميات.

Advertisements

الإعلامية المصرية أطلت في حفل عقد القران بفستان زفاف أبيض طويل له أكمام واسعة، وذلك في إطلالة مناسبة لسنها، حيث أنها تبلغ من العمر 45 عاماً، وتركت شعرها منسدلا في تسريحة بسيطة، ووضعت مكياج رقيق.

يذكر أن رولا خرسا كانت متزوجة من الاعلامي عبداللطيف المناوي، وأنجبت منه ثلاثة أبناء، إلا أنه قد وقع الطلاق بينهما.

ورولا خارسا هي إعلامية مصرية لبنانية من مواليد 1 أكتوبر 1973، وقد بدأت حياتها المهنية في إذاعة البرنامج الأوربي ثم سافرت إلى لندن وعملت بإذاعة البي بي سي، ثم عادت وعملت مراسلة للتليفزيون المصري وقدمت عدة برامج مثل برنامج “في العمق” على القناة الثانية المصرية، وبرنامج “القصة ومافيها مع رولا”.

ثم غابت عن الشاشة لعدة سنوات بسبب حساسية موقع زوجها عبداللطيف مناوي رئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري وقتها، ثم جاءها عرض من رجل الأعمال محمد عبدالمتعال مدير شبكة تلفزيون الحياة للعمل في برنامج توك شو يومي باسم “الحياة والناس”.