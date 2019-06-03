وقف عرض مسلسل علا الفارس بعد انضمامها لقنوات الجزيرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الإعلامية الأردنية علا الفارس انضمامها لمجموعة قنوات bein “الجزيرة سابقا” القطرية، كمقدمة أخبار على شاشتها.

إنضمام الإعلامية الأردنية لقناة “الجزيرة” القطرية أثار غضب عدد كبير من جمهورها، كما أعلنت عدد من القنوات الإماراتية وقف عرض مسلسلها “صبر العذوب”، ومن بينهم قناة “الظفرة”.

قناة “الظفرة” أصدرت بيان قالت فيه: “تعتذر #قناة_الظفرة من الجمهور الكريم عن الاستمرار في عرض مسلسل #صبر_العذوب وذلك بسبب انضمام بطلة المسلسل لقناة الجزيرة التي تنشر الإرهاب والكراهية والفوضى في الوطن العربي”.

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وكانت عل الفارس قد أعلنت في وقت سابق عن تقديمها لبرنامج “مع أو ضد” على قناة “بي إن دراما” القطرية، إلى جانب برامج أخرى ستعرضها القناة بعد شهر رمضان المبارك.

يذكر أن الإعلامية الأردنية علا الفارس قد أعلنت في شهر فبراير الماضي، انتهاء تعاقدها رسميا مع شبكة قنوات MBC هذا العام 2019.

علا كتبت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: ” الجمهور العزيز.. رغم التأويلات العديدة والحملات الكثيرة التي ما زلت احتفظ بحق الرد عليها.. اخبركم ان علاقتي التعاقدية مع مجموعة ام بي سي انتهت فعليا عام ٢٠١٩.. علما انني تقدمت باستقالتي بداية ٢٠١٧ للانتقال الى مجموعة روتانا وتم تعطيل هذا التعاقد حينها لأسباب نتحدث عنها لاحقا”.