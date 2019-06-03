الفنانة اللبنانية جوليا بطرس تحتفل بتخرج ابنها الأكبر.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

احتفلت الفنانة اللبنانية جوليا بطرس بتخرج ابنها الأكبر «سامر» من الجامعة الأمريكية في بيروت، وحرصت على مشاركة محبيها بصور من أجواء حفل التخرج.

جوليا ظهرت في الصور متألقة بفستان أسود جميع بين الأناقة والبساطة، وذلك برفقة زوجها، وزير الدفاع اللبناني إليسا بو صعب، وابنهما سامر مرتدياً زي التخرج، ونجلهما الثاني طارق، حيث تلقت النجمة اللبنانية تهاني الفانز متمنيين لسامر حياة عملية موفقة وناجحة.

Advertisements

يُذكر أن جوليا بطرس احتفلت بزفافها إلى إليسا بوصعب عام 1996، ورُزقت منه بولدين هما «سامر وطارق».

من ناحية أخرى، كانت أغنية «جايي تودعني» آخر ما طرحته جوليا بطرس على الساحة، وهي من كلمات نبيل أبو عبدو، ألحان زياد بطرس وتوزيع داني حلو.

أما آخر حفلاتها الغنائية، فكان في مدينة «صور» أواخر 2018، بحضور حاشد تخطى حاجز الـ12 ألف شخص، بينهم شخصيات لامعة في مختلف مجالات المجتمع اللبناني.