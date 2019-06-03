ياسمين عبدالعزيز تحتفل بانتهاء تصوير «لآخر نفس».. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
احتفلت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز بانتهائها من تصوير مسلسلها الرمضاني «لآخر نفس»، وذلك مع عدد من فريق العمل.
الاحتفال تم في قاعة سيد ردويش بالهرم، وحرصت ياسمين على التقاط الصور مع الموجودين، وكان من بينهم شقيقها الفنان وائل عبدالعزيز.
المسلسل الذي تم عرضه بداية من شهر رمضان حقق نسبة مشاهدة عالية، وشاد النقاد بأداء ياسمين عبدالعزيز.
ياسمين عبدالعزيز رغم أنها اعتادت على تقديم الأدوار الكوميدية إلا أنها في هذا العام قررت أن تقدم مسلسل تراجيدي يعتمد على التشويق والإثارة، حيث تجسد دور مهندسة ديكور فقدت زوجها في حادث غامض ولديها طفلين، وتتعرض لمشكلات كثيرة.
المسلسل بطولة فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمي، مصطفى حشيش، وحقق نسبة مشاهدة عالية.
ياسمين تخلت عن الماكياج في عدد كبير من مشاهدها، واعتمدت على المجهود الحركي والتشويق، بينما قدمت الفنانة رمضان الماضي مسلسل «هربانة منها» مع الفنان مصطفى خاطر.
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