شهيرة تكشف حقيقة فبركة حلقتها في برنامج «رامز في الشلال»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وقعت الفنانة المصرية شهيرة ضحية لبرنامج “رامز في الشلال” الذي يقدمه الفنان رامز جلال على شبكة قنوات MBC.

الفنانة المصرية ردت على تشكك البعض في فبركة حلقتها، بقولها: “لم أعلم بالمقلب نهائياً، ووافقت على فكرة البرنامج بعد أن علمت أنه برنامج مسابقات، ولم أعلم أنه رامز”.

وعبرت عن سعادتها بردود فعل جمهورها، التي كشفت عن خوفهم عليها، بقولها: ” سعيدة بخوف جمهوري عليا، خصوصًا إنني متغيبة عن الساحة منذ 20 عامًا”.

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وأضافت، في تصريحات صحفية: “وسعيدة أكثر إني حققت أعلى نسبة مشاهدة بجميع مواقع التواصل الاجتماعي، والبحث الأمريكي أيضًا “.

ونفت أن تكون قد تعرضت لأي إصابة خلال الحلقة، حيث قالت الفنانة المصرية: “لم أتعرض لأي إصابة، وكانت الحلقة ممتعة جدًا”.

وكان رامز جلال قد سخر من الفنانة شهيرة، في بداية الحلقة، قائلًا: “حفرية من الحفريات ومحدش من الأجيال دلوقتي يعرفها، تألقت في السبيعنات وخفت نجمها في الثمانينات وانقرضت أساسا في التسعينيات، حبت محمود ياسين عشان حنجرته”.

وبدا على الفنانة المصرية الخوف والرعب الشديد طوال الحلقة، خاصة بعد رؤيتها لغوريلا رامز جلال، وانفعلت غضبا بعد معرفتها بالمقلب، لكن رامز استطاع تهدئتها في النهاية.