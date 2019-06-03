أول تعليق لرامز جلال على حلقة هيكتور كوبر.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وقع هيكتور كوبر، المدير الفني الحالي لمنتخب أوزبكستان ومدرب المنتخب الوطني السابق، ضحية لمقالب الفنان المصري رامز جلال، في برنامج “رامز في الشلال”، والذي يتم تصويره في إندونيسيا، ويذاع عبر فضائية mbc مصر.

وعلق رامز جلال، على الحلقة عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر»، قائلًا: «مستر لاموري في زوري، صاحب خطة أرنابيطا زوراطوس.. مستر».

وكان رامز جلال، قد سخر، في بداية الحلقة من كوبر، قائلًا: «النهاردة هشفي غليل 90 مليون مصري، مش هنصفالك يا كوبر، كنا بنحزق من قلبنا، وطلعت حمادة بالنعناع».

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وكان مفاجأة الحلقة هو عدم ظهور أي رد فعل على هيكتور كوبر، بعد ظهور الغوريلا التي يتنكر في شخصيتها الفنان رامز جلال، ولم يظهر عليه أي رعب من المقلب مثله مثل غيره من ضيوف البرنامج.

وقام رامز جلال، باحتضان كوبر، مذكرا إياه بمقلب العام الماضي في برنامج «رامز وسط الصفر»، والذي تنكر فيه في شخصية كوبر وشقيقته إيزابيلا، وذكره «لاموري في زوري».

و كان رامز جلال قد كشف في الحلقة الأولى من البرنامج سبل الإيقاع بالضيوف، وذلك بعد أن يتم إقناعهم أنهم يشاركون في برنامج مسابقات أو أنهم مطلوبون لتصوير إعلان وتمت الاستعانة بالمخرج اللبناني جاد شويري، والإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، ليساعدا في عملية الإيقاع بالضيف.

ويقدم رامز جلال خلال الحلقة، دور مساعد الإنقاذ الذي يظهر متخفيًا إلى جانب الضيف، في فقرة ويتخفى بزي الغوريلا في أخرى، قبل أن يكشف عن شخصيته الحقيقية للضيف.