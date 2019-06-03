سرقة منزل ابنة أحمد شوبير

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا يفيد بسرقة منزل ابنة الإعلامي أحمد شوبير، والتي تتواجد في منطقة 6 أكتوبر.

وكشفت المعاينة الأولية لمنزل ابنة الإعلامي أحمد شوبير عدم وجود كسر في باب الشقة التي تقع بالطابق الأرضي، وتبين أن الجناة استغلوا عدم وجودها وزوجها في الشقة، وقاموا بفتح الخزنة والاستيلاء على مشغولات ذهبية غالية الثمن ومبالغ مالية كانت بها.

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التحريات الأولية، كشفت أن الجنايني عقب دخوله الفيلا التي توجد شقة ابنة الإعلامي أحمد شوبير وجد باب الشقة مفتوحا، فقام بالاتصال بابنة الإعلامي أحمد شوبير، وتم إبلاغ قسم شرطة أول أكتوبر، وحضر ضباط المباحث وخبراء الأدلة الجنائية، وتمت معاينة الشقة ورفع البصمات وتفريغ كاميرات المراقبة بمكان الواقعة للوصول للجناة.

وتبين أن ابنة الإعلامي أحمد شوبير وأسرتها وقت سرقة الشقة كانوا متواجدين في منزل والدها وقالت في التحقيقات، إنها فوجئت باتصال هاتفي من الجنايني الخاص بالفيلا التي تقطن بها بمنطقة جردينا بمدينة 6 أكتوبر يخبرها أن باب شقتها مفتوحًا، فقامت على الفور بالانتقال إلي مكان الشقة وإبلاغ الشرطة، وتبين لها أن الجناة استولوا على المشغولات الذهبية ومبالغ مالية كانت تحتفظ بها في خزنة بالشقة.

وتعكف الأجهزة الأمنية بالجيزة على تفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بمسرح الجريمة لتحديد هوية المتهمين.