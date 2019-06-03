العفو عن شيرين عبدالوهاب وإلغاء قرار منعها من الغناء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت نقابة الموسيقيين، رفع الإيقاف الصادر تجاه الفنانة شيرين عبد الوهاب، وحفظ التحقيقات في واقعة اتهامها بالإساءة إلى مصر في إحدى حفلاتها المقامة بدولة عربية.

وجاء نص بيان النقابة المرسل لشيرين عبر المحامي الخاص بها، الدكتور حسام لطفي، كالأتي: “السيدة الفنانة شيرين عبد الوهاب، نفيدكم بأن مجلس النقابة بجلسة 29 مايو رفع الإيقاف، وحفظ التحقيق”.

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وكانت نقابة المهن الموسيقية قد قررت توقيف شيرين عن الغناء منذ تاريخ 21 مارس الماضي، وأحالتها للتحقيق لما نسب إليها من اتهامات مسيئة لمصر، خلال حفل غنائي في البحرين ضمن مهرجان ربيع الثقافة، وحضرت شيرين التحقيقات معها بالنقابة بصحبة زوجها حسام حبيب، ومحاميها مؤخرًا.

وكانت نقابة المهن المسيقية قد أصدرت قرارًا بوقف شيرين عبدالوهاب، عن الغناء بعد الدعاوى التي أقامها عدد من المحامين ضدها على خلفية تصريحاتها في إحدى حفلاتها بالبحرين.

وكانت شيرين، قد مازحت جمهورها خلال الحفل قائلة: “هنا أقدر اتكلم براحتي لكن في مصر ممكن اتحبس”، وعلقت بعدها على هذه التصريحات مؤكدة أن تصريحاتها تم اقتصاصها وأنها لم تقصد الإساءة لمصر.