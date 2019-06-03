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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الفنان ماجد المصري إنه فكر في الاعتذار عن عدم المشاركة في مسلسل "زلزال" في البداية، ولكن المخرج إبراهيم فخر طلب منه أن يقرأ الحلقات قبل الحكم على العمل.
وأوضح "المصري"، لـ"العين الإخبارية"، أنه فوجئ بمستوى العمل، خاصة أنه من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، ووجد شخصية "خليل كختة" ثرية درامياً، لافتا إلى أنه لأول مرة يقدم دورا بهذا الشكل، لذا تمسك بالمسلسل.
وأعاد "المصري" النجاح الذي حققه المسلسل إلى عدة أسباب؛ منها أنه يضم فريق عمل موهوبا، وفي مقدمتهم محمد رمضان وحلا شيحة.
وعن كيفية التفاعل مع شخصية "خليل كتخة"، قال "المصري": "تعاملت معها بحذر شديد جداً، وفي لحظات كثيرة كنت أخشى أن تفلت مني الشخصية، لذا كنت دائم التركيز في كل مشهد، حتى لو كان بسيطاً، رغم أن كل المشاهد صعبة".
وحول مسلسله الجديد "بحر"، كشف أنه انتهى من تصويره منذ فترة، ومن المحتمل عرضه في سبتمبر/أيلول المقبل، متوقعاً أن يحقق العمل نجاحاً كبيراً، حيث يقدم دراما صعيدية لأول مرة في حياته.
كانت هذه تفاصيل خبر ماجد المصري لـ"العين الإخبارية": شخصية "خليل" في "زلزال" ثرية دراميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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