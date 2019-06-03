جيما دريوسي تعودُ بعد غياب استمر 20 عامًا.. هل عودتها لم تكن "مدروسة"؟!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استطاعت الفنانة السورية جيما دريوسي أن تُحقّق نجومية واسعة في المجال الفني، لكنها ابتعدت عن الأضواء بعد زواجها عام 2000، وغابت عن الساحة الفنية لمدة 20 عامًا، لتؤدي خلال هذه المدة دور الزوجة والأم في الصّين.

عادت هذا العام لتستعيد نشاطها الفني من جديد، عبر مشاركتها في المسلسل الكوميدي "كرم منجل" بشخصية "أم الفوز"، لكن لسوء الحظ أن المسلسل لم يحظَ بفرص عرض مناسبة.

وعن الفروقات التي تواجهها بعد طول الغياب، صرّحت دريوسي في إحدى مقابلاتها "أنا محظوظة لعملي مع فريق عمل رائع، لأنني عندما صورت أول مشهد في "كرم منجل" شعرت وكأنني أقف لأول مرة أمام الكاميرا".

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ولاحظ المتابعون التغيير الكبير الذي طرأ على شكل جيما دريوسي، حيث بدا عليها علامات التقدم في السّن.

لم تحظَ دريوسي بمساحة كبيرة في العمل الذي قدّمته هذا العام، واعتبر البعض أن عودتها لم تكن مدروسة بالشكل المطلوب، خصوصًا أن اسمها ارتبط بالفنان القدير دريد لحام، وقدّمت معه عدة مسلسلات منها: "أحلام أبو الهنا"، و"عودة غوار"، كما وشاركت أيضًا في مسلسل "عائلتي وأنا"، وجسّدت دور "فدوى" الذي اشتهرت به.