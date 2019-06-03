فى ثانى أيام عيد الفطر.. مسرحية "زهرة اللوتس" للأطفال على مسرح "ميامى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان حسن يوسف مدير فرقة المسرح القومى للأطفال التابعة للبيت الفنى للمسرح، إنه تجرى حاليا البروفات النهائية للعرض المسرحى الجديد "زهرة اللوتس" والمنتظر افتتاحه ثانى أيام عيد الفطر، الموافق 5 يونيو على مسرح ميامى بشارع طلعت حرب فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء. Advertisements وأوضح محمد حجاج مخرج العرض المسرحى بأن أحداثه تدور حول اختفاء زهرة اللوتس وبحث الأميرة "لوتس" ابنة الملك عنها و أسباب اختفائها. مسرحية "زهرة اللوتس"، من بطولة سيد جبر ، هدى هاني، حمدي العربي، وائل ابراهيم، فادي خفاجة، ديكور حازم شبل، العرض من تأليف طارق مرسي ومن إخراج محمد حجاج.

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