"هكذا نحتفل بعيد ميلاد الزعيم".. عادل إمام مفاجأة رمضان 2020 على الحياة و cbc وON وdmc ومنصة watch it

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت شعار " هكذا نحتفل بعيد ميلاد الزعيم" أعلنت شركة «سينرجي» للإنتاج والتوزيع، عن مفاجأة جديدة في الموسم الرمضاني المقبل 2020، بعدما تعاقدت مع الفنان الكبير عادل إمام، على تقديم مسلسل «فلانتينو» من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.
ومن المقرر عرض المسلسل على قنوات الحياة، cbc ، ON ، dmc، في رمضان 2020، بالإضافة إلى عرضه حصريا على منصة watch it الرقمية.
يذكر أن عادل إمام غاب عن الدراما التليفزيونية فى رمضان هذا العام للمرة الأولى منذ 7 سنوات. ومسلسل «فلانتينو» بطولة عادل إمام، ودلال عبد العزيز، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتى، وسليمان عيد، وحمدى الميرغنى.
وتدور أحداث المسلسل، حول رجل أعمال يدعى «نور عبد المجيد» متزوج من امرأة «نكدية» تجسدها دلال عبد العزيز، ويعانى من الصراع معها طول الوقت ما يجعله يفكر بالزواج بامرأة أخرى إلى أن يقابل سيدة تدعى نور، وتجسدها داليا البحيري بالصدفة فيجمعهما الاسم والحب أيضًا.
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