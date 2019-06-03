شكرا لقرائتكم خبر عن علامة استفهام الحلقة 28.. جيهان خليل تطلب من محمد رجب قتل شقيقه وميرهان حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "علامة استفهام"، بمشاهد فلاش باك أثناء جلوس "نوح الشواف" محمد رجب، مع "يعقوب الغول" مؤمن نور، فى محاولة إغرائه بالمال مقابل طلاقه من "صباح" كوكى، الأمر الذى رفضه "يعقوب" وأبلغه برسالة تهديد بأن عمه "فؤاد الشواف" محمود البزاوى يريد قتل شقيقه "جاسر" محمد ناصر.

وفى مشهد آخر، تحدث "نوح" مع "مروة" جيهان خليل إبنة عمه، ليخبرها بأن والدها طلب من "صباح" طلب وقبل أن يكمل حديثه أخبرته بأنها تعلم بأنه يريد قتل "جاسر"، ليستغرب من معرفتها ويطلب تعليقها لترد عليه قائلة، "صباح مش هتعمل كده انت اللى هتقتل جاسر ورحاب كمان" لينتهى المشهد دون معرفة رد "نوح" عن هذا الامر.

مسلسل "علامة استفهام" يعرض على قنوات الحياة, cbc, ON E, Dmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.