شكرا لقرائتكم خبر عن شاهيناز ضياء تطرح "ذنبى فى رقبته" خلال وقفة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المطربة شاهيناز ضياء إنها ستطرح بعد غد الاثنين، يوم وقفة عيد الفطر" كليب أغنية "ذنبى فى رقبته" التى تعود بها بعد غياب.

"ذنبى فى رقبته" من كلمات هشام عبد الحليم، الحان حسن سراج، توزيع كريم عبد الوهاب، إنتاج فنى فادى صبحى، ميكس ومستر كريم عبد الوهاب، من إخراج سامى بساط.

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وجاء ذلك بعد إعلان انفصالها رسميا منذ ثلاثة أيام ، حيث شاركت جمهورها على موقع تبادل الصور"إنستجرام" صورة لها وهى فى رحلة سياحية بإندونيسيا، وعلقت: "الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات، رسميا عزباء".

وكانت شاهيناز قد تعرضت للضرب من جانب طليقها ونشبت بينهما المشكلات حيث أصبح الموضوع محل جدل السوشيال ميديا.