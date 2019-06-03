بالصور- نجوم "الممر" في العرض الخاص قبل طرحه بالسينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تصوير- محمود عبدالناصر:
نظم المنتج هشام عبدالخالق عرضًا خاصًا لفيلمه "الممر"، الذي من المقرر أن ينافس على إيرادات شباك التذاكر في موسم عيد الفطر المبارك.
وشهد العرض الذي أقيم في مول كايرو فستيفال، حضور صنّاع العمل "أحمد عز ومحمد فراج ومحمد الشرنوبي وأحمد فلوكس وزوجته هنا شيحة، وأحمد رزق، محمود حافظ وأمير صلاح الدين".
وتواجد في العرض "عباس أبو الحسن، سوزان نجم الدين، حميد الشاعري، هنادي مهنى، محمد جمعة".
"الممر" تدور أحداثه في الفترة التي سبقت حرب أكتوبر، وقصة وإخراج شريف عرفة.
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