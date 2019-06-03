كندة علوش توجه رسالة إلى محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: وجهت الفنانة كندة علوش، رسالة إلى النجم المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح. وقالت كندة عبر حسابها في "تويتر": "النجومية الحقيقية ليست مجرد اسم لامع ومهارات وشهرة وأرقام.. النجومية أخلاق استثنائية.. إنسانية تواضع احترام واجتهاد جبار، محمد صلاح". وفاز ليفربول أول أمس السبت، بنهائي بطولة أبطال أوروبا، عقب تغلب على نظيره الإنجليزي توتنهام بنتيجة 2 - صفر. ​

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