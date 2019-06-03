إيمي سمير غانم لشقيقتها: "هدعيلك من قلبي وأنا بصلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

وجهت الفنانة إيمي سمير غانم، رسالة إلى شقيقتها دنيا، عبرت خلالها عن مدى حبها لها.

ونشرت إيمي صورة لشقيتها عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت عليها: "دنيا أنا فخورة إنك أختي بجد ومن قلبي، إنتي أكتر إنسانة طيبة في حياتي، إنتي وأهلي أكيد، ربنا يزيدك بحب الناس أكتر وأكتر لأنك تستاهلي كل خير، وربنا يحفظك وينجحك إن شاء الله دايما، النهارده هدعيلك من قلبي وأنا بصلي التهجد، وربنا يجمعني معاكي إنتي وأهلنا في الجنة بإذن الله، بحبك قوي".

وشاركت إيمي سمير غانم في دراما رمضان هذا العام ببطولة مسلسل "سوبر ميرو"، بينما قدمت دنيا سمير غانم بطولة مسلسل "بدل الحدوتة 3".