"المهن الموسيقية": شيرين قدمت اعتذار للشعب المصري ورفعنا الإيقاف

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
قالت نقابة المهن الموسيقية إن شيرين قدمت اعتذارا مكتوبا إلى النقابة تعتذر فيه للشعب المصري وللنقابة، وعلى رأسها الفنان هاني شاكر النقيب ومجلس إدارتها.
وأضافت النقابة، في بيان رسمي، أن شيرين أوضحت في اعتذارها أنها لم تكن تقصد أي معني يفهم منه الإساءة لبلدها مصر .
ولفتت النقابة إلى أنه بخصوص ما نشر علي بعض المواقع بشأن إلغاء قرار الوقف والحفظ، فإن ما نُشر ليس نص القرار، وإنما هي إفادة تعطى لصاحب الشأن ليقدمها لأي جهة إذا طُلب منه ذلك، وأن هذه الإفادة لم تتضمن أسباب الإلغاء وليست حجة على النقابة بالشكل التي نشرت به.
وأضافت أن النقابة أصدرت قرارها بالإكتفاء بمدة الوقف الماضية وإلغاء القرار في جلستها المنعقدة يوم الأربعاء الماضي.
كانت نقابة المهن الموسيقية، قد أرسلت إخطارًا للفنانة شيرين عبدالوهاب، لرفع الإيقاف عنها.
وأكدت النقابة في الإخطار، رفع الإيقاف بداية من 29 مايو، وحفظ التحقيق الذي أجرى معها بشأن اتهامها بالتطاول على مصر.
وكانت نقابة المهن الموسيقية، قد قررت إيقاف المطربة شيرين عبدالوهاب، في 21 مارس الماضي، بعد اتهامها بتوجيه إساءة للدولة المصرية، في حفلها بالبحرين.
يذكر أن شيرين، قد خضعت للتحقيق باللجنة التي شكلتها النقابة في أبريل الماضي، بشأن البلاغ المقدم ضدها بدعوى الإساءة والتطاول على مصر.
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