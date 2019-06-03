مي العيدان تهاجم بسمة وهبة بسبب سؤال وجهته لحليمة بولند‎- فيديو

سخرت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، من سؤال زميلتها المصرية بسمة وهبة، للإعلامية حليمة بولند، خلال الحلقة المُسربة لها، بعد وقف بث البرنامج، والذي بدأته ”بسمة“ بأسباب هجوم ”بولند“ على ”العيدان“، ثم دواعي هجوم الأخيرة العنيف عليها.

ونشرت ”العيدان“، مقطع فيديو مُسرب من حلقة برنامج ”شيخ الحارة“، خلال استضافتها للإعلامية الكويتية حليمة بولند، ووجهت لها سؤالًا حول أن أسباب هجوم الإعلامية مي العيدان على ”بولند“ سببه بداية ”حليمة“ الهجوم عليها، الأمر الذي نفته تمامًا، مؤكدة أنها لم تبدأ طيلة حياتها بالهجوم على أي زميلة لها.

وأضافت ”بولند“، خلال الفيديو، أنها تعتبر نقد الإعلامية الكويتية مي العيدان لها، نقدًا طبيعيًّا، كونها كاتبة وناقدة في الأساس، مشيرة إلى أن ”العيدان“، شكّرت فيها أكثر من مرة، ووجهت لها مدحًا على مواقف كثيرة، لذا فإن نقدها يكون طبيعيًّا.

وأرفقت ”العيدان“، مقطع الفيديو، بتعليق لها قائلة: ”بسمة وهبة خلصت من سمية الخشاب وأحمد سعد.. جه دورنا أنا وحليمة بولند، بس لأن حليمة دارسة إعلام تفهم النقد والاتفاق والاختلاف بوجهات النظر.. شابوه حليمة“.

وجدير بالذكر أن برنامج ”شيخ الحارة“، توقف عن البث منذ عدة أيام، جرّاء قرار من المجلس الأعلى للإعلام المصري، بسبب اتهامه بالإساءة إلى الأفارقة، في حلقة استضافتها للفنان ماجد المصري، وبناء عليه قرر وقف بث البرنامج لمدة شهر، لحين تقنين أوضاع مقدمته الإعلامية بسمة وهبة.