قلق في مصر على حسن حسني.. وكشف الحالة الصحية للنجم القدير

كشفت الفنانة المصرية نهال عنبر مستجدات وتطورات الحالة الصحية للنجم حسن حسني، بعد أنباء عن إصابته بوعكة صحية.

وانتشرت قبل أيام تقارير تفيد بإصابة حسني، الذي يعتبر واحدا من رموز الفن في مصر والوطن العربي، بوعكة صحية، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.

ونقل موقع “مصراوي” عن نهال قولها “النجم الكبير حسن حسني في منزله حاليا، وصحته الحمد الله جيدة جدا ويمارس يومه بشكل طبيعي”.

وأوضحت أن “واقعة تعرضه لأزمة صحية تعود إلى وقت سابق، حيث دخل المستشفى وخضع لعملية جراحية وهو الآن في منزله الحمد الله وبصحة جيدة”.

كما قال الفنان منير مكرم، عضو اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، لـ”مصراوي” إن حسني وسط أسرته بصحة جيدة و”يوجه الشكر لكل من يحاول الاطمئنان عليه”.

وقدم حسني (87 عاما) على مدى أكثر من نصف قرن أكثر من 200 فيلم، إضافة إلى مسلسلات درامية وسهرات تلفزيونية وأعمال مسرحية.

ومن أبرز أفلامه (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).