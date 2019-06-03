المهن الموسيقية تمنح شيرين فرصة جديدة في عالم الفن

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٩، قرارا بشأن أزمة شيرين الأخيرة مع نقابة المهن الموسيقية وإصدار قرار بوقفها عن العمل منذ أكثر من شهرين علي خلفية حفلها الأخير بدولة البحرين، وذلك بالاكتفاء بمدة الوقف الماضية وإلغاء القرار من تاريخ

الجلسة بناءآ علي إعتذار مكتوب إلي النقابة تعتذر للشعب المصري ونقابة المهن الموسيقية وعلي رأسها الفنان هاني شاكر النقيب ومجلس إدارتها وأوضحت أيضا أنها لم تكن تقصد أي معني يفهممنه اساءة لبلدها مصر.

وبخصوص مانشر علي بعض المواقع بشأن إلغاء قرار الوقف والحفظ. أوضح المتحدث الرسمي للنقابة أن مانشر ليس نص القرار وإنما هي إفادة تعطي لصاحب الشأن ليقدمها لأي جهة إذا طلب منه ذلك وأن هذه الإفادة لم تتضمن أسباب الإلغاء وليست حجة علي النقابة بالشكل الذي نشرت به.

