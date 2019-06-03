شاهد.. أحدث ظهور لحسن حسني بعد شائعة وفاته

طمأن الفنان محمد هنيدي، جمهوره علي صحة الفنان الكبير حسن حسني، بعد انتشار شائعات كاذبة حول وفاته، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

نشر هنيدي، عبر حسابه صورة جديدة له برفقة حسن حسني، كأول ظهور له بعد أزمة المرض، وعلق قائلًا: "عم حسن زي الفل وبيشرب شيشة كمان".



يذكر أن شائعة وفاة حسن حسني، انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، عقب إصدار بيان من نقابة المهن التمثيلية توجه فيه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتكفلها بعلاجه ورعايته، بعد مروره بأزمة صحية نُقل علي إثرها إلي المستشفي.