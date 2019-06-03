١١ مليون زائر أجنبي متوقعا لـ"إكسبو ٢٠٢٠ دبي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحدث قطاع سياحة الفعاليات في دبي نقلة ضخمة، أضافت لاقتصاد دبي خاصة والإمارات عامة خلال السنوات الماضية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول من عام 2020 ستسهم سياحة الفعاليات بصورة أكبر، وذلك مع انطلاق الحدث العالمي الأضخم معرض "إكسبو دبي 2020".

وتوقع خبراء في مجال تنظيم المعارض والفعاليات أن يصل عدد الزائرين الأجانب لـ"إكسبو دبي" إلى نحو 11 مليون زائر، نحو 71% من إجمالي عدد الزائرين، الذين سيأتون خصيصا للمشاركة في أنشطة تقيمها 192 دولة في 81 جناحا تستعرض ثقافاتها وفنونها وإبداعاتها بل وابتكاراتها في مجال التكنولوجيا، على مدار 173 يوما.

في ذات السياق ستنطلق عدد من الحملات التوعوية والمجتمعية والبيئية ضمن الفعاليات، من بينها حملة إنقاذ الأرض وتدشين جناح الاستدامة، و"معا من أجل عالم أفضل" وغيرها من المبادرات.