دوري الأبطال يتوج ذكريات صلاح السعيدة أمام اللندنيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قاد المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، فريقه للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، بعد الفوز على مواطنه توتنهام بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية.



وسجل صلاح هدف فريقه الأول في اللقاء، من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من المباراة، ليمهد له طريق حصد اللقب الغالي، وهو الهدف السادس في مسيرته في شباك توتنهام بالتخصص.

وجاء التتويج باللقب الأوروبي الكبير ليتوج ذكريات صلاح السعيدة أمام فرق لندن، والتي دائما ما ترتبط أهداف النجم المصري فيها بمناسبة خاصة أو حدث معين ذي قيمة في مسيرته الكروية.

وعلى الرغم من بدايته السيئة مع عملاق لندن تشيلسي، الذي خاض معه تجربة قصيرة لم تكلل بالنجاح، فإن مواجهات النجم المصري أمام الفرق اللندنية دائما ما تشهد تألقا لافتا له، وأهدافا ترتبط لديه بذكريات خاصة نستعرض أبرزها في التقرير التالي.

أول هدف أوروبي

سجل صلاح أول هدف له في البطولات الأوروبية بقميص بازل السويسري، الفريق الذي مثله في الفترة من 2012 إلى 2014، وكان في شباك توتنهام، في إياب الدور ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي موسم 2012-2013، خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2.





أول هدف رسمي بدوري الأبطال

كان تشيلسي على موعد مع أول هدف رسمي لصلاح في دوري أبطال أوروبا، وكان مع بازل كذلك في، دور المجموعات موسم 2013-2014، خلال اللقاء الذي انتهى بفوز فريقه 2-1 في عقر دار البلز في ستامفورد بريدج.

وكان صلاح سجل أول هدف في دوري الأبطال في المراحل التمهيدية للنسخة ذاتها في شباك مكابي تل أبيب، ثم أتبعه بهدفين آخرين في شباك لودوجوريتس رازجراد البلغاري، في الدور الأخير المؤهل للمجموعات، لكن قواعد الاتحاد الأوروبي لا تعترف بالأهداف المسجلة قبل مرحلة المجموعات كأهداف رسمية.

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أول هدف بالدوري الإنجليزي

بدأ صلاح مشواره في الدوري الإنجليزي بقميص تشيلسي، وكان أول هدف له معه في شباك جاره اللندني أرسنال، في 22 مارس/آذار 2014، في اللقاء الذي انتهى لصالح البلوز بنتيجة 6-0.

أول هدف أوروبي مع فيورنتينا

وبعد رحيله سريعا عن تشيلسي، وانتقاله لفيورنتينا الإيطالي، استهل صلاح أهدافه الأوروبية مجددا من بوابة توتنهام، في إياب دور الـ 32 للبطولة، في اللقاء الذي انتهى بفوز الطليان 2-0، ليتأهلوا إلى ثمن النهائي.





الثنائية الأولى بالبريمييرليج

وبعد عودته مجددا إلى الدوري الإنجليزي من بوابة ليفربول، بدأ صلاح سلسلة جديدة من اللدغات للفرق اللندنية، حيث سجل في شباك أرسنال وتوتنهام بالتخصص، قبل أن يسجل أول ثنائية له في المسابقة في شباك وست هام، على ملعب لندن الأولمبي، في المباراة التي انتهت بفوز الريدز 4-1.

الهدف رقم 50

كانت شباك كريستال بالاس على موعد مع الهدف الـ50 لصلاح في الدوري الإنجليزي، حيث سجل ثنائية خلال اللقاء الذي انتهى بفوز ليفربول 4-3، ضمن لقاءات الجولة الـ23 من الموسم المنصرم.





هدف الموسم

وعودة إلى تشيلسي مجددا، والذي استقبل لدغة جديدة من صلاح في الجولة الـ من الموسم المنتهي للدوري الإنجليزي، حيث أطلق النجم المصري قذيفة مدوية قاد بها فريقه للفوز بنتيجة 2-0، واستحقت أن تتوج بلقب أفضل هدف لفريق ليفربول في الموسم المنتهي.