تساؤلات عن حمل شيرين عبد الوهاب

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""الخليج 365"" من بيروت: تساءل متابعو والد الفنان حسام حبيب عن صحة ما يتردد من أخبار حول حمل زوجة ابنه الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بعد أن نشر لهما صورةً لهما وهو يعانقها من الخلف ويضع يده على بطنها.

وكانت أخبار عن حمل شيرين قد انتشرت في الاسابيع السابقة، لكن "عبد الوهاب" أنكرتها قائلة: "الناس عايزني حامل بالعافية"! لكن بالعودة الى الذاكرة لما قبل إعلان ارتباط شيرين بزوجها واستمرار انكارها لحبهما، كان الخبر قد تأكد عبر صفحة السيد حسين حبيب والد حسام.

وعليه، فقد ربط البعض أن والد زوج شيرين هو مصدر الحقائق حول أخبارها العائلية، خاصةً أنه وضع علامة إعجاب على أحد التعليقات الذي كتب التهنئة متمنياً لشيرين أن تلد بالسلامة!

فهل يكون تخمين الجمهور لحمل شيرين هذه المرة صحيحاً أم مجرد أمنية لدى محبيها أو مجرد شائعة؟!