ديلا مايلز تتفاعل مع المجتمع الإسلامي في تركيا

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""الخليج 365"" من بيروت: بعدما أعلنت المغنية الأميركية ديلا مايلز اعتناقها الدين الإسلامي بعيدَ الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا، تحدثت في مقابلة لوكالة الأناضول التركية مشيرة إلى أنها تترد الى العاصمة التركية إسطنبول باستمرار لإتمام بعض الأعمال الفنية. علماً أنها اشترت منزلاً لها في مقاطعة موغلا جنوب غربي تركيا، وبدأت بتعلّم لغة البلاد. فيما نشرت صورها بالحجاب داخل جامع السلطان أحمد في إسطنبول عبر حساباتها على مواقع التواصل.

وكانت النجمة التي تتفاعل مع المجتمع الاسلامي قد صرّحت أنها تعتبر الإسلام هدية جميلة. وسبق لها أن أعلنت دعمها للقدس عاصمة للمسلمين باعتبارها مدينة للنبي محمد وليس للحروب والسلاح، وذلك بتغريدة نشرتها عبر حسابها على "تويتر". حيث عبّرت أيضاً عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني بالصور لطفلة تدافع عن والدتها.