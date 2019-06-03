شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة أصايل تمثل فلسطين في مهرجان قرطاج الدولى فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة أصايل للفنون الشعبية لشد رحالها من فلسطين إلى قلب تونس، لتمثيل بلدها في فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان قرطاج الدولى، عبر حفل غنائي استعراضي كبير مساء الأربعاء 24 يوليو.

وتنضم فرقة أصايل إلى نخبة من النجوم العرب المشاركين فى إحياء الدورة الخامسة والخمسين من المهرجان التونسي العريق، والمقرر انطلاقه 11 يوليو وحتى منتصف أغسطس، ويحتضن هذا العام حفلات الفنان اللبناني مروان خوري والمطربة التونسية غالية بنعلي والموسيقار اللبناني الكبير زياد رحباني، وتقدم خلالها أصايل توليفة فنية من الفنون الشعبية الفلسطينية.

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وتعد فرقة أصايل من أعرق فرق الفنون الشعبية التى تمثل فلسطين فى المهرجانات الدولية العالمية، وضع حجر أساسها الفنان ناجي أبو شخيدم عام 94، ويمتد عمرها لقرابة الربع قرن من السنوات، وتمزج في عروضها بين الغناء والرقص والاستعراض لتجسد حالة التراث الفلسطيني الأصيل، وتعقب هذه المشاركة بمهرجان قرطاج تمثيلها فلسطين مؤخرًا في مهرجان سلطنة عمان التراثي فى مارس المنصرم.