شكرا لقرائتكم خبر عن انفراد بالفيديو والصور.. حسن حسنى يطمئن الجمهور: "سيبونى أعيّد من غير شائعات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفرد ”الخليج 365” بأول لقاء حصري مع الفنان القدير حسن حسني، بعد انتشار شائعة وفاته، واستقبلنا الفنان الكبير بمنزله، حيث يقيم مع أفراد أسرته، وكان فى حالة صحية جيدة، ويتمتع بروح مرحة ويستقبل عددا من أقاربه وتلامذته وأبنائه من الوسط الفنى.

ومن خلال ”الخليج 365” وجه الفنان الكبير حسن حسنى كلمة لجمهوره ليطمئنه على صحته، قائلا "مساء الفل.. أنا أهوه عايش يا ناس وزى الفل.. عارف إنكم بتحبونى وكتر خيركم إنكم سألتم علىّ".

ووجه حديثه للجمهور من خلال فيديو لـ"الخليج 365" قائلا: "نفسى أعيد العيد ده بالكحك والبسكويت من غير شائعات.. وربنا ميحرمنيش منكم، ولا يحرمكم منى.. وياريت يسيبونى بتوع الشائعات دول وميموتونيش تانى".

وشكر الفنان حسنى حسنى الجمهور وزملاءه وأبناءه من الوسط الفنى، وقال "بشكر كل زمايلى وجمهورى وحبايبى اللى اطمنوا علىّ.. تليفونى مبطلش رن، من حبابيبى اللى بيتصلوا ولما سألت فى إيه؟ قالولى: إن فى شائعة إنك مت".

وأثناء تواجد ”الخليج 365” بمنزل الفنان الكبير حسن حسنى، زاره الفنان الكوميدى محمد هنيدى، وقال: ربنا يديك الصحة يا عم الناس يا أبويا، والشائعة دى عرفتنا قد إيه الناس بتحبك".