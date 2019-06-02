الفن والثقافة.. نهضة إماراتية توازي التطور العمراني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رسمت دولة الإمارات منذ تأسيسها صورة مشرقة لنهضة حداثية في شتّى المجالات، ولطالما أولت الإمارات بالتوازي مع التطور العمراني اهتماما ودعما لا محدودا للبناء الفكري للإنسان، حيث تشهد الدولة على مدى العام الكثير من الفعاليات الأدبية والفنية، من معارض كتب ومعارض فنية ومسابقات فكرية وأدبية، أسهمت جميعها في ترسيخ مكانة الإمارات على الخارطة الثقافية العالمية، كما يبدو في تتويج الشارقة عاصمة عالمية للكتاب لعام ٢٠١٩.

وفي حديث لـ"العين الإخبارية" قالت نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة في الإمارات، إن احتضان الدولة الكثير من الفعاليات الفنية والأدبية جعل منها مركزاً ثقافياً بارزاً في المنطقة والعالم، مضيفة أن الثقافة ركيزة أساسية في هوية الإمارات واستراتيجيتها.

ومن جانبه، قال زكي نسيبة وزير الدولة الإماراتي إن دولة الإمارات حرصت منذ عهد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان أن يكون الاستثمار بالإنسان تعليما وثقافة أولوية، حيث يعد ذلك متمماً للعملية العمرانية.