القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رسمت دولة الإمارات منذ تأسيسها صورة مشرقة لنهضة حداثية في شتّى المجالات، ولطالما أولت الإمارات بالتوازي مع التطور العمراني اهتماما ودعما لا محدودا للبناء الفكري للإنسان، حيث تشهد الدولة على مدى العام الكثير من الفعاليات الأدبية والفنية، من معارض كتب ومعارض فنية ومسابقات فكرية وأدبية، أسهمت جميعها في ترسيخ مكانة الإمارات على الخارطة الثقافية العالمية، كما يبدو في تتويج الشارقة عاصمة عالمية للكتاب لعام ٢٠١٩.
وفي حديث لـ"العين الإخبارية" قالت نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة في الإمارات، إن احتضان الدولة الكثير من الفعاليات الفنية والأدبية جعل منها مركزاً ثقافياً بارزاً في المنطقة والعالم، مضيفة أن الثقافة ركيزة أساسية في هوية الإمارات واستراتيجيتها.
ومن جانبه، قال زكي نسيبة وزير الدولة الإماراتي إن دولة الإمارات حرصت منذ عهد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان أن يكون الاستثمار بالإنسان تعليما وثقافة أولوية، حيث يعد ذلك متمماً للعملية العمرانية.
كانت هذه تفاصيل خبر الفن والثقافة.. نهضة إماراتية توازي التطور العمراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.