أفضل 10 أفلام أجنبية منتظرة في صيف 2019

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستغل صناع السينما إقبال الجمهور على دور العرض السينمائية صيفاً، من أجل طرح أفضل ابتكاراتهم الفنية، وهذا العام، تعد شركات الإنتاج والتوزيع السينمائي الجمهور بصيف مميز، إذ تتضمن الشهور القليلة المقبلة مجموعة كبيرة من الأفلام الواعدة سواء تجارية أو مستقلة.

وفي محاولة لرصد أبرز هذه الأفلام، يستعرض موقع "إسكواير" البريطاني أفضل الأفلام التي تُطرح في فصل الصيف.



1- "Godzilla: King of the Monsters" جودزيلا: ملك الوحوش"





يعود الوحش الأسطوري "جودزيلا" من جديد، وهذه المرة لن يعود منفرداً، إذ يصاحبه مجموعة وحوش أخرى خارقة "موثرا" و"رودان" تهدد الجنس البشري بأكمله.

صدر الفيلم منذ أيام قليلة في دور العرض السينمائية، وهو من بطولة كين واتانابي، وفيرا فارميجا، وميلي بوبي براون.

2- Rocketman "روكيت مان"

يقدم المخرج الأمريكي دكستر فليتشر رائعة موسيقية جديدة بعد نجاح فيلمه Bohemian Rhapsody "الملحمة البوهيمية"، وهي "روكيت مان" الذي يتناول قصة صعود المغني البريطاني إلتون جون إلى عالم الشهرة.

يُعرض الفيلم في دور السينما حالياً، وهو من بطولة تارون إيجرتون، وريتشارد مادن، وجيمي بيل.

3- Dark Phoenix "عنقاء الظلام"





محبو مسلسل "صراع العروش" على موعد مع مفاجأة سارة بفيلم "عنقاء الظلام"، إذ يشاهدون صوفي ترنر التي عرفناها بدور سانسا ستارك، تقدم شخصية المتحولة الخارقة "ماري جين" في هذا الفيلم.

يُطرح الفيلم في 7 يونيو/حزيران، وهو من بطولة جيمس مكفوي، وجينيفر لورانس، ومايكل فاسبندر.

4- Late Night "آخر الليل"





يتناول الفيلم قصة مذيعة كوميدية تقدم برامج حوارية ليلية، يخبرها رؤساؤها ببحثهم عن بديل لها، وعليها أن تتحالف مع الكاتبة الوحيدة ضمن طاقم عملها، كي تعيد لبرنامجها مجده من جديد وتحافظ على وظيفتها.

يُطرح الفيلم في 7 يونيو/حزيران، وهو من بطولة إيما تومبسون وميندي كالينج.

5- Men in Black: International "رجال في ملابس سوداء: الدوليين"





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بعد حوالي 7 أعوام تعود سلسلة "رجال في ملابس سوداء" من جديد، وهذا العام يشارك في بطولة الفيلم كريس هيمسورث وليام نيسون، بعد انسحاب كل من ويل سميث وتوم لي جونز.

يتناول الفيلم مغامرة جديدة لعملاء "مين إن بلاك" بعد اكتشافهم وجود جاسوس يهدد بقاء المنظمة السرية.

6- Child's Play "لعبة الأطفال"





عشاق الرعب على موعد مع جزء جديد من سلسلة أفلام لعبة الأطفال "تشاكي"، الذي يعود من جديد ليهدد حياة كل من حوله بالخطر، وتدور أحداث الفيلم حول أم تشتري لعبة أطفال جديدة لابنها، إلا أنها تلاحظ أن اللعبة تتورط في عدة جرائم قتل.

يُطرح الفيلم في 21 يونيو/حزيران، وهو من بطولة أوبري بلازا، أما الممثل الذي يقوم بالأداء الصوتي لـ"تشاكي" فما زال مجهولاً.

7- Toy Story 4 "قصة لعبة 4"

بعد أن ظن الجمهور أنه ودع سلسلة "قصة لعبة" للأبد، فاجأت ديزني جمهورها بعودة السلسلة بجزء رابع، يتضمن كل الأبطال الذين أحبهم الكبار والصغار، مثل "باظ "، وراعي البقر "وودي".

يُطرح الفيلم في 21 يونيو/حزيران، ويشارك في الأداء الصوتي توم هانكس، وتيم آلان، وكيانو ريفز.

8- Spider-Man: Far From Home "سبايدرمان: بعيدا عن الوطن"





بعد عودة "سبايدرمان" إلى الحياة في فيلم "أفنجرز: إندجيم"، يواصل البطل الخارق مهامه البطولية، وهذه المرة عليه أن يواجه الشرير الخارق "ميستريو".

يُطرح الفيلم في 4 يوليو/تموز المقبل، وهو من بطولة توم هولاند، وماريسا تومي، وجايك جيلنهال.

9- The Lion King "الأسد الملك"

أعلنت شركة ديزني عن إعادة إنتاج فيلم الأنيميشن "الأسد الملك" بنسخة حية، من تقديم المخرج جون فافرو.

يُطرح الفيلم في 19 يوليو/تموز، ويشارك في بطولته مجموعة من كبار نجوم هوليوود مثل بيونسيه، ودونالد جلوفر، وسيث روجان.

10- Once Upon a Time in Hollywood "حدث ذات مرة في هوليوود"

يتناول الفيلم قصة ممثل مغمور، يحاول استعادة مجده بمعاونة مؤدي الحركات الخطرة الخاص به، في الوقت الذي تهدد فيه عصابة تشارلز مانسون هوليوود.

يُطرح الفيلم في 26 يوليو/تموز، ويشارك فيه نجوم كبار مثل براد بيت، وليوناردو دي كابريو، وقد سبق وشارك الفيلم في مهرجان كان السينمائي الأخير، إلا أنه خرج بدون جوائز.

