شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون "رايح جاى".. من دراما رمضان إلى أفلام موسم العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك عدد من الفنانين بعد الانتهاء من الموسم الرمضاني سيشاركون جمهورهم أيضا بأعمال سينمائية في عيد الفطر، لتنتقل المنافسة من الدراما إلى السينما.. ويبحث كل نجم منهم لكي يحقق أعلي الايرادات على شباك التذاكر من أجل خطف صدارة افلام العيد...و نستعرض في هذا التقرير الفنانين الذين سيكملون مسيرتهم بعد انتهاء موسم رمضان.

أمير كرارة:

بعد النجاح الكبير الذى حققة أمير كرارة في الجزء الثالث من مسلسل كلبش يدخل أمير الصراع على شباك التذاكر بفيلم " كازبلانكا" حيث يأمل أمير أن يحقق الفيلم إيرادات كبيرة تفوق ماتحقق في فيلمه الأخير " حرب كرموز".

الفيلم تدور أحداثه حول 3 أصدقاء يشكلون عصابة للسطو على السفن، يطلق عليهم "هجامين البحر"، ويجرى تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، بعد السطو على شحنة ألماس كبيرة، لكن أحد أفراد العصابة يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصي ويهرب إلى المغرب، فتبدأ رحلة تصفية الحسابات.

ويستعين الفنان أمير كرارة بالنجم العالمي التركي "خالد إرجنتش ــ هاليت إرجنتش" بطل مسلسل "حريم السلطان"، ليكون ضمن أبطال فيلم "كازابلانكا".

الفيلم من بطولة غادة عادل، وإياد نصار، وعمرو عبدالجليل، ولبلبة، ودلال عبدالعزيز، وأحمد داش، ومحمود البزاوى، وجيهان خليل، وأحمد جمال سعيد، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي.

عمرو سعد :

يشارك النجم عمرو سعد بفيلم بطولته في العيد وهو "حملة فرعون" بعدما خاض السباق الرمضاني بمسلسل " بركة "

سوزان نجم الدين :

تشارك سوزان بفيلم " حملة فرعون" بعدما خاضت السباق الرمضاني بمسلسل " ابن أصول " حيث جسدت فيه دور أم الفنان حمادة هلال.

حملة فرعون" من بطولة عمرو سعد وروبي، ومحمود عبدالمغني، ومحمد لطفي، وسوزان نجم الدين، وحمدى الميرغني، ورامز أمير، وقمر، وأحمد التهامي، والمصارع كرم جابر، وبطل كمال الأجسام بيج رامي، والملاكم العالمى مايك تايسون، والنجم العالمي هافبور جوليوس جورنسون الملقب بـ"الجبل"

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رامز جلال:

بعد ظهوره في برنامج المقالب الذي قدمه في رمضان يعود إلى السينما وذلك بفيلم " سبع البرمبة " الذى يقوم ببطولته .

محمد عبد الرحمن " توتا":

يشارك توتا في فيلم سبع البرمبه وذلك بعدما خاض السباق الرمضاني بمسلسل " الواد سيد الشحات " الذى حقق نجاحا كبيرا.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، ويظهر "رامز" في العمل بشخصية مهندس معماري يقع في عدة مواقف تقلب حياته رأسًا على عقب، بسبب انتحال عدة شخصيات من أجل الوصول للفتاة التي يحبها.

ويشارك رامز في بطولة "سبع البرمبة" كل من جميلة عوض، ومحمد عبدالرحمن، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومها أبو عوف، وتأليف لؤي السيد، ومن إخراج محمود كريم.