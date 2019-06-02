شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقين تلغى إيقاف شيرين عبد الوهاب بعد اعتذار مكتوب للشعب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان هانى شاكر قراراً بشأن أزمة المطربة شيرين عبد الوهاب، بعد جلستها المنعقدة بتاريخ 29 مايو 2019 بالاكتفاء بمدة الوقف الماضية، وإلغاء القرار من تاريخ الجلسة بناء على اعتذار مكتوب من شيرين إلى النقابة، اعتذرت فيه للشعب المصري ونقابة المهن الموسيقية وعلي رأسها الفنان هاني شاكر النقيب ومجلس إدارتها.

وكانت نقابة الموسيقيين قد أصدرت قرارا بوقف شيرين عبد الوهاب عن العمل منذ أكثر من شهرين، علي خلفية تصريحاتها المسيئة لمصر بحفلها الأخير بدولة البحرين، ولكنها أوضحت فى الاعتذار أنها لم تكن تقصد أي معني يفهم منه إساءة لبلدها مصر.

وأوضحت النقابة فى بيانها، أن ما نشر علي بعض المواقع بشأن إلغاء قرار الوقف والحفظ، ليس ليس نص القرار وإنما هي إفادة تعطي لصاحب الشأن ليقدمها لأي جهة إذا طلب منه ذلك وأن هذه الإفادة لم تتضمن أسباب الإلغاء وليست حجة علي النقابة بالشكل التي نشرت به.

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