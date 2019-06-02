شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة حب لـ دنيا سمير غانم من شقيقتها إيمى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة إيمى سمير غانم رسالة لشقيقتها "دنيا" عبر حسابها الشخصى على إنستجرام، قالت خلالها: "دنيا أنا فخورة إنك أختي بجد ومن قلبى، إنتي أكتر إنسانة طيبة فى حياتى إنتى وأهلى أكيد". وتابعت: ربنا يزيدك بحب الناس أكتر وأكتر لأنك تستاهلى كل خير وربنا يحفظك وينجحك إن شاء الله دايما، والنهاردة هدعيلك من قلبى وأنا بصلى التهجد وربنا يجمعنى معاكى إنتي وأهلنا فى الجنة بإذن الله.. بحبك قوى" يذكر أن دنيا سمير غانم تشارك فى رمضان بمسلسل "بدل الحدوتة 3" ويقدم 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على مدار شهر رمضان، ويشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال ويعرض المسلسل بشكل حصرى على قنوات الـCBC.

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