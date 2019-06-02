شكرا لقرائتكم خبر عن هوجان الحلقة 28.. محمد إمام يستعيد ابنه من لطفى الحراق بعد إخفائه عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 28 من مسلسل هوجان تطورات كبيرة، حيث يخبر الشيخ عبد الجواد، "كمال اللباد" – رياض الخولى - بأنه رأى حلما يخصه وينصحه بكتابة كل أملاكه باسم ابنته "نور"- هاجر أحمد وتتنصت لميس عليهما وتسمع ما دار بينهما، وتعانى نور من الإغماء المتكرر، حيث يتم الكشف أن البرشام الذى أعطته لميس لنور مخدرات حتى تتخلص منها ويستطيعون اللعب فى حسابات الشركة.

يعود هوجان إلى منزله بالقاهرة بعد أيام قضاها فى الصعيد ويفاجأ بوجود "لطفى الحراق" – كريم محمود عبد العزيز - يحاول خطف كرم أخو زوجته "نوجا" – أسماء أبو اليزيد ويهدده بالسلاح ولكن هوجان يوقفه ويخبره كرم بأن كمال الصغير ابن نوجا هو ابنه وليس ابن لطفى الحراق الذى يفر هارباً، ويصطحب هوجان كرم للذهاب ورائه إلى أن يصل المنزل ويضربهم ويصطحب ابنه معه ويقرر تغيير اسمه إلى صالح.

يخبر المحامى "مجدى فتلة" – سليمان عيد – هوجان بأن "وردة"- ميرنا نور الدين - تريد فض الشراكة بينهما ويوافق هوجان ويطلب سرعة الانتهاء من تخليص كل الحسابات ويطلب فتلة الزواج من وردة ولكنها ترفض لأنها لم تحب فى حياتها سوى شخص واحد وكسر قلبها، ويخطف هوجان هشام عشيق "لميس" – عايدة رياض - والذى يعمل معها فى شركة كمال اللباد ويعترف أن محمود فايد شقيق لميس هو الذى قتل سميح موظف الشركة، وأن لميس تعطى نور مخدرات للتخلص منها.

مسلسل "هوجان" يعرض بشكل حصرى على قناة الحياة وبطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى.