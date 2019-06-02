ردا على شائعة وفاته.. حسن حسنى يشرب "شيشة" بصحبة هنيدى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمد هنيدى، على حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة بصحبة الفنان القدير حسن حسنى، أثناء تواجدهما فى أحد المقاهى ويشربان الشيشة، وعلق عليها قائلا: "عم حسن زى الفل وبيشرب شيشة كمان"، وذلك ردا منه على شائعة وفاته.

وكان الفنان الكبير حسن حسنى نفى شائعة وفاته وأكد فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه لا يعرف مصدر الشائعات التى تشير إلى تدهور حالته الصحية أو وفاته، قائلا: "أنا باسمع الشائعات زيى زيكم وموجود فى بيتى ومش فى المستشفى".

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يذكر أنه انتشرت خلال الساعات الماضية شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعى بتدهور حالة الفنان الكبير ووفاته، وهى الشائعات التى تظهر بين حين وآخر بين نجوم الفن.