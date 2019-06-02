شكرا لقرائتكم خبر عن "العارف" يمنع أحمد فهمى من الاستمتاع بإجازته بعد "الواد سيد الشحات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم أحمد فهمى لـ"الخليج 365" أن سيحصل على اجازة قصيرة بعد انتهائه من تصوير مسلسله الجديد "الواد سيد الشحات" فجر يوم الجمعة الماضى، لافتاً أن يستعد للسفر الى أحد البلدان الأوروبية لقضاء العيد فيها على أن يعود سريعاً لاستئناف تصوير مشاهده فى فيلم "العارف" مع أحمد عز.

ويعود فهمى إلى فيلم العارف بعد انشغاله طوال الاربعة أشهر الماضية بمسلسله "الواد سيد الشحات" الذى يعرض حالياً على قناة dmc ضمن الموسم الدرامى الرمضانى هذا العام، وذلك بعد أن صور عددا من مشاهده فى الفيلم مع نهاية العام الماضى ومطلع العام الجارى بينما صور باقى ابطال الفيلم بعض المشاهد خلال الفترة الماضية والتى لا تتطلب وجود فهمى فيها.

فيلم "العارف" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد، أحمد خالد صالح وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه حول فكرة حرب العقول في وقتنا المعاصر، ومقرر طرحه فى السينمات خلال عام 2020.