أحمد رزق يصطحب أسرته لحضور العرض الخاص لـ"الممر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: حرص الفنان أحمد رزق، علي اصطحاب أسرته لحضور العرض الخاص لفيلم "الممر" المقرر إقامته اليوم الأحد، بأحد السينمات بوسط البلد. ونشر "رزق" صورة تجمعه بأطفاله عبر حسابه على "إنستجرام" وعلق عليها قائلاً: " إلى العرض الخاص لفيلم الممر..دعواتكم". "الممر" فيلم للمخرج شريف عرفة، وكتب له الحوار الشاعر أمير طعيمة، وأبطاله أحمد عز، إياد نصار، هند صبري، محمد جمعة، محمد فراج، محمد الشرنوبي، أحمد صلاح حسني، شريف منير، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أحمد رزق، أحمد فلوكس.

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