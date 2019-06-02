محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشر الفنان عمر السعيد صورة مع المطرب الكبير عمرو دياب، عبر حسابه على "إنستجرام". وعلق السعيد على الصورة قائلا: "شكرا لك لكونك صديقا جيدا ، وشقيقا كبيرا، وناصحا رائعا، وأيقونة عالمية ناجحة". ويشارك عمر السعيد في بطولة مسلسل زي الشمس، مع الفنانة دينا الشربيني وأحمد صلاح السعدني وأحمد داود وريهام عبد الغفور، وتأليف ورشة كتابة بإشراف مريم نعوم، وإخراج سامح عبد العزيز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة| عمر السعيد ينشر صورة مع الهضبة: "شكرا لكونك ناصحا رائعا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.