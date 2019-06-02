شاهد.. أول ظهور لحسن حسني بعد أنباء عن مرضه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشر الفنان محمد هنيدي، عبر صفحته الرسمية بموقعي إنستجرام، وتويتر، صورة تجمعه بالفنان الكبير حسن حسني، بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرا.
وظهر "حسني" في الصور وهو يشرب "شيشة" بصحبة هنيدي، وعلق الأخير: "عم حسن زي الفل، وبيشرب شيشة كمان، لايف وحالا".
ورد الإعلامي عمرو أديب، على "التغريدة" قائلا: "سلملي عليه والنبي يا حبيبي، وبلاش تعلمه الانحراف"، ليرد هنيدي قائلا: "إنت تعرف عني كدة، ده أنا بخاف أمسك السيجارة".
وتعرض الفنان حسن حسني مؤخرا، لأزمة صحية، كما انتشرت شائعات حول وفاة الفنان الكبير، لينفي أصدقاؤه المقربين هذه الشائعة.
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