الأفضل والأسوأ في مسلسلات ونجوم رمضان 2019 في عيون النقاد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 يونيو 2019 10:40 مساءً - تباينت آراء النقاد والسيناريست والفنانين حول الدراما الرمضانية، المعروضة حاليًا على شاشات الفضائيات هذا العام. وجاءت وفق ما صرحوا لـ"الخليج 365" كالتالي|:



-السيناريست والناقد السينمائي أحمد صلاح هاشم، الحائز على جائزتي «باديب» وديوان العرب للأعمال القصصية



-أفضل مسلسل: "ولد الغلابة" الذي سلّط الضوء للمرة الأولى على فقراء الصعيد، والتحولات النفسية لمعلم بسيط في إحدى القرى- ومسلسل "قابيل"، الذي استطاع أن ينقل الأفكار الهوليوودية إلى البيئة المصرية ببساطة، وأسهم في إثارة جو من الحيرة والغموض عاش فيهما المشاهدون.



-أسوأ مسلسل: أما أسوأ مسلسلين مناصفة، فهما "سوبر ميرو" لإيمي سمير غانم، حيث أراه يناسب فئة عمرية أقل بكثير من الموجهة إليهم، وكذلك "الزوجة 18" لحسن الرداد، إلا أن الأسوأ على الإطلاق من وجهة نظري هو "البرنسيسة بيسة"، الذي قد يسهم في سقوط مي عز الدين سقوطًا مدويًا.



-نجم مسلسلات رمضان من دون منازع: محمد ممدوح الذي أبدع في دوريه بـ"ولد الغلابة" و"قابيل".



-نجمة مسلسلات رمضان من دون منازع: غادة عبد الرازق التي فاجأتنا بأدائها التلقائي في "حدوتة مُرّة".



-رسالة لأحد صناع المسلسلات:



رسالة أوجهها للمخرجة ياسمين أحمد، التي استطاعت لفت الأنظار إليها من خلال مسلسلها الأول إخراجيًّا "حكاية مُرة"؛ إذ قدّمت لنا حكاية متماسكة صوتًا وصورة وحوارًا وانسجامًا بين الشخصيات، وننتظرها في مزيد من الأعمال الهادفة.

*الناقد المسرحي سيد بشير

-أفضل مسلسل:"لآخر نفس" لياسمين عبدالعزيز، التي ظهرت بشكل مختلف عمّا اعتدناها عليه، حيث إن أحداث المسلسل الغامضة تدفع المشاهد لمتابعة الأحداث، حلقة تلو الأخرى.



-أسوأ مسلسل :أسوأ مسلسل فيحمل لقبه 3 مسلسلات، هي: "فكرة بمليون جنيه، والزوجة 18، والبرنسيسة



بيسة لمي عز الدين"، ويرجع السبب للاستسهال، سواء كان على مستوى الكتابة أو الصورة، كما أن أداء الممثلين اتّسم بالكوميديا السخيفة.



-نجم مسلسلات رمضان من دون منازع: فتحي عبدالوهاب الذي استطاع تلبس الشخصية وتجسيدها بكامل أبعادها.



-نجمة مسلسلات رمضان من دون منازع: إنجي المقدم، عن دورها في مسلسل "ولد الغلابة"؛ لأنها قدمت دور صعيدية لأول مرة، بعد الإيطالية الرائعة في "ليالي أوجيني" العام الماضي.



-رسالة لأحد صناع المسلسلات:



لماذا غاب نجوم كبار كعادل إمام، ويحيى الفخراني، ويسرا، وغيرهم.

*الأكاديمي المسرحي إبراهيم صالح، من أكاديمية الفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية



-أفضل مسلسل: "علامة استفهام" لأن سيناريو المسلسل يتعامل مع واقع الحياة الجديدة التي نعيشها حاليًا بشكل صحيح.



-أسوأ مسلسل: "زلزال" لمحمد رمضان الذي لم يقدم من خلاله جديدًا في المضمون، وهي نفس الحالة الفنية السائدة على المسلسلات المصرية؛ من إظهار تناقض المجتمع بشكل يكاد



يكون مقتبسًا من أعمال سابقة، سواء في السيناريو المقدم، أو الأدوار التمثيلية، وكذلك الديكور والمؤثرات الصوتية، كما أن عمل النجم الواحد لا يخلق عملًا فنيًا متميزًا؛ وذلك نتيجة إغفال رسم باقي شخصيات العمل الفني.



-نجم مسلسلات رمضان من دون منازع: أحمد السقا الذي ظهر بشكل ثانٍ، حيث إنه رغم تقديمه لعمل صعيدي؛ لم يعتمد لأول مرة على قوته الجسدية، كما تعودنا منه في تقديم دور الصعيدي، بل قدم الشخصية بهدوء وتمكن وفهم ووعي، لذا فهو اكتشاف فني جديد لأحمد السقا نفسه، قبل جمهوره.

-نجمة مسلسلات رمضان من دون منازع: إيمي سمير غانم التي تقدم كوميديا عالمية لا تعتمد على جانب محدد من الشخصية، بل تستغل كل إمكاناتها في العمل، سواء الشكل والمظهر الخارجي.



-رسالة لأحد صناع المسلسلات: إلى المنتجين: «المال لا يصنع دراما، ولابد من الخروج عن الأعمال القديمة، خاصة في الشكل والديكور لتقديم دراما مُتميِّزة، أمّا الثبات على تقديم ما فات بعد إحداث تغيرات طفيفة، فلن يقدم أعمالًا متميزة، بل تقدم أعمالًا طبق الأصل.

*الفنان مراد مكرم

-أفضل مسلسل: "ولد الغلابة" لأحمد السقا.



-أسوأ مسلسل : لا تعليق.



-نجم مسلسلات رمضان من دون منازع: فتحي عبد الوهاب لأنه يقدم كل عام شخصية مختلفة عليه.



-نجمة مسلسلات رمضان من دون منازع: ياسمين عبد العزيز لأنها تقدم هذا العام دراما الأكشن والغموض البعيدة عن الكوميديا، وتعيد اكتشاف نفسها.



-رسالة لأحد صناع المسلسلات: أوجّه رسالة للفنان محمد ممدوح هذا العام: أنت تفوقت على نفسك، وقدمت



شخصيات مركبة في "قابيل" و"ولد الغلابة".

*الفنانة حنان مطاوع

حنان مطاوع



-أفضل مسلسل: "لمس أكتاف".



-أسوأ مسلسل: لا تعليق.



-نجم مسلسلات رمضان من دون منازع: ياسر جلال الذي يقدم شخصية مختلفة عن كل شخصياته التي قدمها سابقًا.



-نجمة مسلسلات رمضان من دون منازع: فأرى نفسي أنني هذا العام قدمت دراما مختلفة عن أي عام.



-رسالة لأحد صناع المسلسلات:أوجّه رسالة للمخرج حسين المنباوي، الذي يبهرنا كل عام بإمساكه لمواهبه الإخراجية الرائعة.

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المنتجة مها سليم

المنتجة مها سليم

-أفضل مسلسل: "ولد الغلابة".



-أسوأ مسلسل: "فكرة بمليون جنيه" لعلي ربيع.



-نجم مسلسلات رمضان من دون منازع: أحمد السقا.



-نجمة مسلسلات رمضان من دون منازع: دينا الشربيني.



-رسالة لأحد صناع المسلسلات:



أوجّه رسالة لحلا شيحة بأن بدايتها موفقة والقادم أفضل.

*سارة مجدي، ربة منزل

- أفضل مسلسل: مناصفة بين "ولد الغلابة" و"زي الشمس"؛ لأنه من أهم الأعمال التي تقدم شيئًا جديدًا عن أغلب القصص الدرامية المعادة التي قدمت سابقًا.



-أسوأ مسلسل:



"فكرة بمليون جنيه" لأنه اعتمد على "الإفيهات" المسرحية المعادة، وكوميديا الموقف الارتجالية.



-نجم مسلسلات رمضان من دون منازع: أحمد السقا؛ لأنه قدم دراما من الناس وللناس.



-نجمة مسلسلات رمضان من دون منازع: ريهام عبد الغفور التي قدمت وجبة دسمة من المشاعر المختلطة التي تعاطف كثير منا كسيدات مع معاناتها، وظهرت بشكل مختلف عن أي عام.



-رسالة يوجهونها لأحد صناع المسلسلات: أوجّه رسالتي لمحمد ممدوح "خِس شوية" وأنقص من وزنك؛ لكي يظهر صوتك جيدًا.

*الموجهة التربوية سهيلة حامد

-أفضل مسلسل: مناصفة بين "زي الشمس" و"قابيل".



-أسوأ مسلسل "البرنسيسة بيسة"؛ لأن مي عز الدين "دمها تقيل في الكوميديا أوي".



-نجم مسلسلات رمضان من دون منازع: فتحي عبد الوهاب الذي امتعنا بادائه في "لآخر نفس".



-نجمة مسلسلات رمضان من دون منازع: دينا الشربيني.



-رسالة لأحد صناع المسلسلات:



أوجّه رسالة لأكثر من شخص؛ علي ربيع "ما تمثلش تاني"، وحلا شيحة لا تمثلي إلا وأنتِ مقتنعة أنك قادرة أو اتحجبي بقى. أما الكتاب عبدالرحيم كمال أنت محترم؛ لأنك انسحبت وتبرأت من "زلزال". ومحمد رمضان "أنت مش نمبر1" وسامح



عبدالعزيز وكاملة أبو ذكري "المسامح كريم".

*الطبيب محمود رضوان

-أفضل مسلسل: "هوجان"؛ لأن فكرته حلوة وجذابة ومشوقة.



-أسوأ مسلسل: بدل الحدوتة تلاتة" لإيمي سمير غانم؛ لأنه ليس له أي معنى، وكله تكرار ومطّ مقيت.



-نجم مسلسلات رمضان من دون منازع: محمد عادل إمام؛ لأنه صاحب أداء جيد ومتنوع.



-نجمة مسلسلات رمضان من دون منازع: أسماء أبو اليزيد؛ لأنها مُتلوِّنة في كل الأشكال.



-رسالة لأحد صناع المسلسلات:



أوجّه رسالة للمؤلف محمد صلاح العزب، كاتب مسلسل "هوجان"، وأقول له: "الله عليك.. تسلم إيدك أنت وكل فريق العمل".



• شارك في الاستفتاء كل من:



1- السيناريست السينمائي أحمد صلاح هاشم.



2- محمد سيد بشير.



3- الأكاديمي المسرحي إبراهيم صالح.



4- الفنان مراد مكرم.



5- الفنانة حنان مطاوع.



6- آراء الناس، لكل من (سارة مجدي، سهيلة حامد، محمود رضوان).