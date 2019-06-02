النقاد وصناع الفن يكشفون عن النجوم والمسلسلات الأفضل في رمضان 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 يونيو 2019 10:40 مساءً - كل عام تحرص مجلة "الخليج 365" وموقعها الإلكتروني "الخليج 365 نت" على رصد ومتابعة كافة تحولات وتطورات الدراما العربية في ماراثون الدراما الرمضانية السنوي ، لهذا أجرت تحقيقاً واسعاً مع أبرز النقاد والكتاب والإعلاميين والمخرجين والفنانين،لرصد الأعمال الدرامية الجديدة التي تتأرجح ما بين هبوط مستوى بعضها،وارتفاع مستوى بعضها الآخر نصاً وأداءً وإخراجا وإنتاجاً .وتميز موسم 2019 الدرامي باختفاء نجوم الصف الأول من الشاشة وعلى رأسهم:عادل إمام ويحيى الفخراني وحسين فهمي ويسرا والهام شاهين ونيللي كريم وغيرهم لأسباب إنتاجية،واعتلاء أبناء الجيل الثاني، قمة المشاهدة والمتابعة. كما تراجع هذا العام مستوى الأعمال الكوميدية لغياب منافسة عادل إمام لها.

رولا الحجة- مخرجة دراما أردنية:

رولا الحجة



-أفضل مسلسل: " خمسة ونص"،وسبب اختياري له هو تقديمه قصة جديدة ، وتميزه بإنتاج ضخم ،وطرحه لأول مرة منذ فترة طويلة قضية التلاعب بجودة الأدوية،والمتاجرة بصحة الناس،وهي قضية عالمية وليست عربية فحسب،وطرحها يعد جرأة درامية عالية من قبل صناعه، ويشير إلى احترامه لعقل المشاهد.



وأختار "زي الشمس" لبطلته دينا الشربيني أيضاً كأفضل مسلسل درامي مناصفة مع "خمسة ونص" لتميزه بقصة جميلة وإيقاع سريع للأحداث.



-أسوأ مسلسل:لم أشاهده بعد.



-نجم مسلسلات رمضان من دون منازع:أحمد السقا في مسسلسله "ولد الغلابة" لتقديمه شخصية مختلفة وجريئة لم يقدمها من قبل، كشفت عن طاقة فنية جديدة بداخله. ويعد أداؤه لشخصية المتعلم عيسى الذي يتحول لمجرم جرأة عالية منه.



-نجمة مسلسلات رمضان من دون منازع :"نادين نسيب نجيم"،التي كانت الأنسب لشخصية الدكتورة بيان وقدمته بعفوية وتلقائية حلوة وواقعية.



-رسالة لأحد صناع المسلسلات:أتمنى من صناع المسلسلات البحث عن نصوص جريئة وجديدة ومتقدمة تواكب العصر الحديث.

محمود الدوايمة- مخرج دراما أردني

محمود الدوايمة



-أفضل مسلسل:"حرملك" ،لقدرته على لمّ شمل نجوم الدراما السورية في عمل واحد مثل: جمال سليمان،وباسم ياخور،وأحمد الأحمد،وقيس الشيخ نجيب،وسلافة معمار ،وصفاء سلطان،وأيضاً: العرب: أحمد فهمي،ودرة زروق،وغنيّ بالإسقاطات المعاصرة على الصعيدين الإجتماعي والسياسي. وأيضاً مسلسل"خمسة ونص" ،لتفرده بطرح جديد بتقديمه ثلاثة أبطال على مستوى أداء متميز واحد هم: نادين نسيب نجيم وقصي خولي ومعتصم النهار،والأخير أتوقع أن يكون قنبلة الموسم الدرامي الدرامي الحالي والقادم.



-أسوأ مسلسل:"بارب الحارة 10" ،والسبب هو أنه لا يمتّ بأي صلة للموسمين الأول والثاني،لا نصاً ولا روحاً ،وقتله درامياً غياب نجومه الأوائل.



-نجم مسلسلات رمضان من دون منازع:أحمد السقا في مسلسله "ولد الغلابة" الذي أجاد تقديم المواطن الحقيقي البسيط المتعلم الذي ينقله فقره الشديد إلى عالم الجريمة قسراً عنه.



-نجمة مسلسلات رمضان من دون منازع :نادين نسيب نجيم،لأنها أثبتت أنها فنانة عربية متجددة بشخصياتها الدرامية المختلفة وستايلاتها أيضاً متجددة مثل أدائها تماماً،وتستحق النجاح الجماهيري الكبير.



-رسالة لأحد صناع المسلسلات:أتمنى من المنتجين الأردنيين أن يعرفوا كيف وحدت المسلسلات السورية الجمهور السوري بكافة فئاته ،واستطاعت أن تمثل الإنسان السوري،وعادت بقوة لتصدر أهم الشاشات العربية،في الوقت الذي يهدرون فيه وقتهم وميزانياتهم على أعمال كوميدية ،وبدوية مكررة.

نسرين أبو صالحة- معدة ومقدمة برامج- قناة رؤيا:

نسرين أبو صالحة

-أفضل مسلسل:"زي شمس" لتفرد قصته بحبكة بوليسية ذكية ومشوقة ،وانتزعت بطلته دينا الشربيني إعجابي بأدائها الرهيب،وأبدعت الفنانة سوسن بدر بدور الأم،وكذلك ريهام عبد الغفور.



-أسوأ مسلسل:لم أشاهده.



-نجم مسلسلات رمضان من دون منازع: قصي خولي لأدائه المختلف في "خمسة ونص".



-نجمة مسلسلات رمضان من دون منازع : دينا الشربيني التي أثارت إعجابنا بثاني بطولاتها الدرامية في "زي الشمس"، وأتوقع لها بعده أن تكون رقماً صعباً في الدراما العربية.



-رسالة لأحد صناع المسلسلات:ركزوا على اختيار نصوص أقرب للواقع العربي،بعيداً عن الخيال الإفتراضي ،والفانتازيا التاريخية والاجتماعية.

رنا حداد- مدير دائرة الفن والمنوعات في صحيفة الدستور اليومية الأردنية:

رنا حداد

-أفضل مسلسل:"ولد الغلابة" للفنان أحمد السقا،لقرب مضمونه وأحداثه المتسارعة من الواقع العربي المعاش حيث يطحن المواطن البسيط بمتطلبات المعيشة الصعبة،وتحول بطله عيسى من صاحب مبادىء إلى مجرم تحت ضغوطات الحياة.



-أسوأ مسلسل:"باب الحارة 10" لأنه لم يعد المسلسل المفضل لدينا بقيمه وأجوائه الأصيلة والتراثية التي تفوح منها ومن سكانها روح الحارة الشامية القديمة،وأنتج لدافع تجاري،ولم ألمح فيه أي شيء يستحق المتابعة.

-نجم مسلسلات رمضان من دون منازع:أحمد السقا،لنجاحه بتقديم لون وأداء درامي جديد لم يسبق أن قدمه في أعماله السابقة.



-نجمة مسلسلات رمضان من دون منازع: سلافة معمار لتميزها في أداء بسيط في مسلسل "مسافة أمان" واللبنانية نادين نسيب نجيم التي قدمت دوراً متكاملاً من ناحية اللوك الأنيق المناسب لطبيبة وزوجة سياسي شاب،وصاحبة رسالة إنسانية لا تتاجر بمهنتها،تستحق التقدير على دورها المميز.



-رسالة لأحد صناع المسلسلات:أدعو صناع مسلسل "باب الحارة" إلى إغلاقه،وفتح "باب حارة" جديدة أكثر واقعية وتجدداً وحيوية.



وأتمنى من صناعه أن يكفوا عن استغلال نجاحاته السابقة ،ويكون موسمه العاشر هو موسمه الأخير.