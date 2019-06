كيف ودّع أبطال مسلسل Game Of Thrones نهاية الموسم الثامن؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 يونيو 2019 10:40 مساءً - أُسدل الستار على نهاية المسلسل الشهير Game Of Thrones بعد عرض الحلقة السادسة والأخيرة من الموسم الثامن، والتي كانت بعنوان: «العرش الحديدي»، بعد أن حقق نجاحاً كبيراً منذ بداية عرضه على شبكة HBO؛ فكيف ودّع أبطال المسلسل نهاية الموسم الثامن والأخير؟

صوفي تيرنر

نشرت ‏«صوفي تيرنر» رسالة توديع لمسلسل Game of Thrones عبر حسابها على الإنستغرام، قالت فيها: «سانسا، شكراً لكِ على تعليمي المرونة والشجاعة وكيف تكون القوة الحقيقية حقاً، شكراً لكِ لتعليمي أن أكون لطيفة وصبوراً وأن أنقاد بالحب، لقد نشأت معكِ، ‏ولقد وقعت في غرامكِ منذ الثالثة عشرة من عمري، والآن بعد 10 أعوام، وأنا في الثالثة والعشرين من عمري، سوف أتخلى عنكِ، ولكني لن أتخلى أبداً عما علمتني إياه.. إلى المسلسل والأشخاص الرائعين الذين صنعوه، شكراً لكم على إعطائي أفضل الدروس في الحياة والدراما، بدونكم ما كنت الشخص الذي أنا عليه اليوم، شكراً لمنحي هذه الفرصة لكل السنوات التي مضت.. وأخيراً للجماهير، شكراً لكم على الوقوع في حب هذه الشخصيات ودعمكم الكبير للمسلسل حتى النهاية، سأفتقد هذا المسلسل أكثر من أي شيء آخر».



‏إسحاق رايت



تحدّث (بران ستارك) عن نهاية المسلسل لـEW وقال: «في البداية ظننت أنها نكتة، اعتقدت أن الكُتاب أعطوا لكل ممثل سيناريو ينتهي بشخصيته على العرش، ثم يا لها من مِزحة جيدة، وفيما بعد ماذا؟ إنها حقيقية!».



‏جويندلين كريستي



نشرت في صفحتها على الإنستغرام صورة تجمعها ببطل المسلسل «كيت هارينغتون»، الذي يجسد شخصية جون سنو، وقد بدت على وجهها علامات الحزن والدهشة وعلّقت تحتها قائلة: «عندما يخبرونك بنهاية Game of Throne.



إميليا كلارك

‏كذلك إميليا كلارك ودعت شخصية دينيريس تارجيريان ومسلسل Game of Thrones عبر حسابها في إنستغرام برسالة قالت فيها: «لقد جسدت شخصية "أم التنانين" من كل قلبي، وتعرضت لنيران التنين، وبكيت الكثير من الدموع على من تركوا عائلتي مبكراً، تلك الشخصية شكلتني كامرأة وممثلة وإنسانة، كنت أتمنى لو أن والدي الحبيب بيننا الآن ليرى إلى أي مدى وصلنا مع انتهاء مواسم المسلسل، لكن بالنسبة لكم أيها المعجبون الساحرون الأعزاء؛ فأنا مدينة لكم بجزيل الشكر، على نظرتكم الثابتة إلى ما صنعناه وما فعلته بشخصية كانت موجودة بالفعل في قلوب الكثيرين، بدونكم لم أكن سأصل إلى هنا».



ما بعد عرض الحلقة الأخيرة



• الحلقة الأخيرة لمسلسل Game of Thrones حققت 19.3 مليون مشاهدة كأعلى حلقة تم مشاهدتها في تاريخ المسلسل.

• نشرت شركة أبحاث «هاريس» ومركز «وورك فورس» نتائج مسح تبين أن 10.7 مليون أمريكي حصلوا على إجازة من العمل لمشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل «صراع العروش»، أي ما يعني حوالي ثلث العاملين من دولة أمريكا.

• قام عشاق مسلسل Game of Thrones بعمل عريضة على موقع Change تطالب شبكة HBO بالعمل على إعادة تصوير الموسم الثامن والأخير مع كتاب جدد؛ فبحسب رأيهم فإن قصة الموسم الأخير لم تصل إلى ما كانوا يتوقعونه.

• عندما سئل يعقوب أندرسون «صاحب شخصية جراي ورم» عن رأيه في مطالبة بعض الجمهور بإعادة تصوير الموسم الثامن من مسلسل Game of Thrones، أجاب بكل عنف: «That sucks» وأغلق نافذة السيارة وغادر المكان.

• رصد متابعو الحلقة الأخيرة من المسلسل خطأً إخراجياً جديداً بعدما ظهرت زجاجة ماء بلاستيكية في أحد المشاهد، ويُعد هذا الخطأ الثاني في الموسم بعد ظهور كوب القهوة في الحلقة الرابعة من الموسم الأخير.