ياسمين صبري تثني على أهمية مصممي الأزياء اللبنانيين في مسلسل "حكايتي"

ميرنا وليد - بيروت - تخوض الممثلة المصرية ياسمين صبري السباق الرمضاني عبر مسلسل "حكايتي" وتلعب فيه دور مصممة أزياء وتقرر ضمن اطار أحداث المسلسل أن تفتح فرعاً لمحلاتها في بيروت، فتسألها صديقتها "لماذا بيروت؟ فهناك توجد أسماء كبيرة في عالم الموضة!" لترد ياسمين مثنية على الفكرة وقالت إنه من يريد أن يصبح كبيراً يجب أن ينافس الكبار، وقصدت المصممين اللبنانيين.
فعلاً لطالما كانت بيروت عاصمة الموضة والأزياء في الشرق الاوسط، ومنها تخرّج أهم مصممي الازياء والاعتراف بهذا الامر بعمل رمضاني مصري بحت نقطة تحسب له وتزيد من مصداقيته، ولا بد من تهنئة الكاتب محمد عبد المعطي على هذا التفصيل المهم ضمن احداث المسلسل.
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