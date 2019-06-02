شيرين عبدالوهاب تعودُ للغناء في مصر.. بعد هذه التطورات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أخطرت نقابة المهن الموسيقية في مصر، برئاسة الفنان هاني شاكر، الفنانة شيرين عبدالوهاب، بالنتائج النهائية للتحقيقات في واقعة اتهامها بالإساءة لبلدها مصر، خلال حفل أقامته منتصف مارس الماضي، في البحرين.

ونصّ قرار المهن الموسيقية على إبلاغ شيرين برفع الإيقاف عنها وحفظ التحقيق، لتكون بذلك القرار قد حصلت شيرين على براءة من الاتهامات التي وُجهت له سابقًا، بسبب جملة اعتبرها البعض من المسؤولين أنها تحمل إهانة لمصر.

جديرٌ بالذكر أن الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، كانت تواجه تهمة الإساءة لمصر بعد انتشار فيديو لها من حفلها الغنائي بالبحرين، تمزح مع جمهورها قائلةً: "هنا أتكلم براحتي.. في مصر ممكن يسجنوني".

وأثار هذا الفيديو ردود فعل قوية تجاه المطربة المصرية، ووصل الأمر إلى حد منع شيرين عبدالوهاب من الغناء وتحويلها للتحقيق بعد بلاغ قدّمه محام مصري للنائب العام ضد المطربة شيرين.

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وحضرت شيرين، مع زوجها الفنان حسام حبيب، آخر تحقيق في أبريل الماضي، والتي طلبت النقابة حينها من شيرين الاعتذار للشعب المصري عما بدر منها في الحفل.

وكان نقيب الموسيقيين المصريين الفنان هاني شاكر، قد أوقف الفنانة شيرين عن العمل وأحالها للتحقيق في واقعة الإساءة لمصر في حفل أقامته شيرين منتصف شهر مارس في البحرين، وقالت شيرين في الحفل: "أنا أتكلم هنا براحتي في مصر يسجنوني".