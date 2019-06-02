شكرا لقرائتكم خبر عن بدل الحدوتة 3 الحلقة 28.. دنيا سمير غانم تعود لوالديها بخدعة من سماح أنور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 28 من مسلسل "بدل الحدوتة 3"، من بطولة النجمة دنيا سمير غانم، مقابلة "لولى" دنيا سمير غانم، والديها فتجدهما فقراء جدا ولديها عدد كبير من الإخوة ويعيش الجميع فى مستوى معيشى متدن.

كلما تحاول لولى التقرب من والديها، ويبعدانها عنهما بمعاملتهما السيئة والأخبار غير السارة التى يصطنعانها كذبا على لولى.

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ونكتشف فيما بعد أن "مدام فوفا" سماح أنور هى من خطط لكل هذا وهى من أرسلت والدين مزيفين للولى بقصد أن تكره لولى العيش مع والديها وتعود لمزرعة البطاطس.

يطلب والد لولى منها الشغل معه فى الشحاتة ويقوم بتدريبها. يشك جيمى "هشام ماجد" فى والد لولى من خلال تعامله غير الطبيعى مع لولى، ويقرر عدم التخلى عنها.

يذكر أن مسلسل "بدل الحدوتة 3" يقدم 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على مدار شهر رمضان، ويشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال ويعرض المسلسل بشكل حصرى على قنوات الـCBC.